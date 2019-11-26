Конгрес США евакуювали через повітряну тривогу

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Доступ в Білий дім закрили з міркувань безпеки

Будівлю Конгресу США евакуювали через тривогу, пов'язану з порушенням повітряного простору Вашингтона, також з міркувань безпеки закрили доступ в Білий дім. Про це повідомляє NBC News.

Повідомляється, що на півгодини евакуювали урядові будівлі, розташовані на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Евакуація була проведена у зв'язку з порушенням повітряного простору непізнаним літаком.

У зв'язку з інцидентом поліція Вашингтона направила чиновникам повідомлення про потенційну загрозу і віддала наказ про евакуацію. Як зазначає Секретна служба США, персонал Білого дому зобов'язали залишатися на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США автомобіль намагався прорватися на територію Білого дому. Зокрема, охорона президента США Дональда Трампа оперативно зупинила транспортний засіб. За уточненою інформацією, на територію Білого дому намагався прорватися чорний автомобіль марки Mercedes. Поліція спільно з Секретною службою США, в чиї обов'язки входить охорона Трампа, проводять розслідування інциденту.