Суд в США вимагає оприлюднення документів про зупинку військової допомоги Україні

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Відповідний позов подала медіа-організація

Федеральний суд США задовольнив позов медіа-організації "Центр за чесність у суспільстві" та зобов'язав Пентагон й Білий дім оприлюднити документи, які стосуються призупинення військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що суддя в понеділок розпорядилася зобов'язати Міністерство оборони США та Адміністративно-бюджетне управління передати медіа-організації звіти щодо призупинення адміністрацією президента Дональда Трампа військової допомоги Україні.

При цьому уточнюється, що йдеться про розпорядження окружної судді Вашингтона Коллін Коллар-Котеллі. Медіа-організація звернулася із запитом до суду на підставі Закону про свободу інформації.

"Запитані документи вимагаються з тією метою, щоби поінформувати суспільство про питання, які викликають надзвичайний національний інтерес", - сказала суддя.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що протягом наступних кількох тижнів Пентагон передасть Україні решту оборонної допомоги, закладеної у бюджет США на поточний рік.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.