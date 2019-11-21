У США автомобіль намагався прорватися на територію Білого дому

Фото: Білий будинок (wikimedia.org)

Охорона президента США затримала водія

У США затримали водія, який на автомобілі намагався прорватися на територію Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Секретної служби США, в чиї обов'язки входить охорона президента Дональда Трампа.

Повідомляється, що охорона Трампа оперативно зупинила транспортний засіб.

"Цей чоловік був негайно взятий під варту співробітниками Секретної служби США", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на територію Білого дому намагався прорватися чорний автомобіль марки Mercedes. Поліція спільно з Секретною службою США почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, в квітні 2016 року грабіжник, переховуючись від погоні, намагався перелізти через огорожу Білого дому. Його затримали співробітники охорони президента США.

У вересні 2017 року поліція затримала чоловіка з арсеналом зброї біля Білого дому. В його машині були знайдено дев'ять пістолетів, три ножі, кастет, супресори та різні види боєприпасів. Його доставили в лікарню для психіатричної експертизи, після цього - у відділення поліції, де йому пред'явили звинувачення в зберіганні зброї.