ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США автомобіль намагався прорватися на територію Білого дому

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 17:47
У США автомобіль намагався прорватися на територію Білого дому
Фото: Білий будинок (wikimedia.org)

Охорона президента США затримала водія

У США затримали водія, який на автомобілі намагався прорватися на територію Білого дому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Секретної служби США, в чиї обов'язки входить охорона президента Дональда Трампа.

Повідомляється, що охорона Трампа оперативно зупинила транспортний засіб.

"Цей чоловік був негайно взятий під варту співробітниками Секретної служби США", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на територію Білого дому намагався прорватися чорний автомобіль марки Mercedes. Поліція спільно з Секретною службою США почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, в квітні 2016 року грабіжник, переховуючись від погоні, намагався перелізти через огорожу Білого дому. Його затримали співробітники охорони президента США.

У вересні 2017 року поліція затримала чоловіка з арсеналом зброї біля Білого дому. В його машині були знайдено дев'ять пістолетів, три ножі, кастет, супресори та різні види боєприпасів. Його доставили в лікарню для психіатричної експертизи, після цього - у відділення поліції, де йому пред'явили звинувачення в зберіганні зброї.

США і Китай можуть перенести підписання торгової угоди на 2020 рік
Новини України Сполучені Штати АмерикиБілий дім
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся