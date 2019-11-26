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Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 16:56
Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Доступ в Белый дом закрыли из соображений безопасности

Здание Конгресса США эвакуировали из-за тревоги, связанной с нарушением воздушного пространства Вашингтона, также из соображений безопасности закрыли доступ в Белый дом. Об этом сообщает NBC News.

Сообщается, что на полчаса эвакуировали правительственные здания, расположенные на Капитолийском холме в Вашингтоне. Эвакуация была проведена в связи с нарушением воздушного пространства неопознанным самолетом.

В связи с инцидентом полиция Вашингтона направила чиновникам уведомление о потенциальной угрозе и отдала приказ об эвакуации. Как отмечает Секретная служба США, персонал Белого дома обязали оставаться на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в США автомобиль пытался прорваться на территорию Белого дома. В частности, охрана президента США Дональда Трампа оперативно остановила транспортное средство. По уточненной информации, на территорию Белого дома пытался прорваться черный автомобиль марки Mercedes. Полиция совместно с Секретной службой США, в чьи обязанности входит охрана Трампа, проводят расследование инцидента.

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