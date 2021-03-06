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Сенат підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Новость на русском → Вашингтон, Субота 06 березня 2021 20:15
Сенат підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів Фото: Капітолій (wikimedia by Senate Democrats)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 березня, сенат Конгресу США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, на підтримку законопроекту виступили 50 законодавців, проти - 49. Демократи розраховують прийняти документ до 14 березня, коли закінчується термін дії допомоги по безробіттю.

У ході розгляду документа сенатори, в основному від Республіканської партії, виносили на голосування різні поправки, проте більшість з них було відхилено. Тепер змінений законопроект належить знову схвалити Палаті представників Конгресу, тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

Пакет заходів передбачає виділення приблизно 400 млрд доларів безпосередньо на боротьбу з пандемією. Близько 1 трлн доларів повинно бути спрямоване на надання допомоги населенню, решта - на стимулювання економіки.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів в 2020 році скоротився на 3,5%. Це є найгіршим показником з 1946 року, а також першим річним зниженням ВВП після Великої рецесії 2007-09 років.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США показала безпрецедентні темпи зростання у третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.

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