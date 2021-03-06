Сенат підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Сьогодні, 6 березня, сенат Конгресу США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Як повідомляється, на підтримку законопроекту виступили 50 законодавців, проти - 49. Демократи розраховують прийняти документ до 14 березня, коли закінчується термін дії допомоги по безробіттю.

У ході розгляду документа сенатори, в основному від Республіканської партії, виносили на голосування різні поправки, проте більшість з них було відхилено. Тепер змінений законопроект належить знову схвалити Палаті представників Конгресу, тільки після цього він відправиться на підпис президенту.

Пакет заходів передбачає виділення приблизно 400 млрд доларів безпосередньо на боротьбу з пандемією. Близько 1 трлн доларів повинно бути спрямоване на надання допомоги населенню, решта - на стимулювання економіки.