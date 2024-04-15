Конгрессмены призвали спикера Джонсона немедленно рассмотреть помощь Украине и Израилю

Более 90 членов Палаты представителей США призвали спикера Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект с деньгами для Украины и Израиля.

В письме конгрессмены напомнили, что на этих выходных иранских режим использовал сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет для удара по союзнику США Израилю.

В этом контексте спикера Джонсона призвали немедленно вынести на голосование пакет на 95 млрд долларов, который еще в феврале поддержал Сенат.

Конгрессмены отмечают, что законопроект получил 70 голосов из 100 в Сенате и, если его будет рассматривать Палата представителей, то документ может быть отправлен президенту США Джо Байдену уже в тот же день.