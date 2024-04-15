Конгресмени закликали спікера Джонсона негайно розглянути допомогу Україні та Ізраїлю

Понад 90 членів Палати представників США закликали спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект із грошима для України та Ізраїлю.

У листі конгресмени нагадали, що цими вихідними іранський режим використав сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет для удару по союзнику США Ізраїлю.

У цьому контексті спікера Джонсона закликали негайно винести на голосування пакет на 95 млрд доларів, який ще в лютому підтримав Сенат.

Конгресмени зазначають, що законопроект отримав 70 голосів зі 100 у Сенаті і, якщо його розглядатиме Палата представників, то документ може бути надісланий президенту США Джо Байдену вже того ж дня.