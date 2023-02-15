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США превосходят ожидания в помощи Украине, - Джонсон

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Среда 15 февраля 2023 16:45
США превосходят ожидания в помощи Украине, - Джонсон Фото: экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время Kyiv Jewish Forum.

"Я просто уверен, что Америка будет продолжать помогать и делать это правильно", - заявил Джонсон, назвав США "арсеналом демократии".

Он напомнил, что запросы Украины о военной помощи часто сталкиваются с сомнениями некоторых западных политиков по поводу увеличения уровня поддержки.

"18 месяцев назад мы с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании, впервые рассматривали вопрос о том, отправлять ли противотанковое оружие. У нас система говорила: нет, это может быть эскалацией, это провоцирует россиян. Но мы это сделали. NLAW, посланные США джавелины были бесценными и позволили украинцам защитить себя", - сказал Джонсон.

По словам экс-премьера Британии, агрессивные намерения Путина относительно Украины стали окончательно понятны после публикации империалистического "трактата" о "искусственности" Украинского государства накануне полномасштабного вторжения.

Он также призвал увеличить поставки военного оборудования в Украину.

"Украина нуждается в комплекте инструментов, чтобы остановить российскую агрессию, а также вернуть землю, которую оккупировала Россия. Это единственный способ закончить эту войну", - констатировал Джонсон.

Напомним, в этом году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

В свою очередь президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией.

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