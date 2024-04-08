Конгрессмен США об ударах Украины по территории РФ: Путину нужно хорошенько утереть нос

Украина может наносить удары по территории России, ведь диктатору Владимиру Путину "нужно хорошенько утереть нос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Палаты представителей США от Демократической партии Тома Своззи в интервью Радио Свобода .

"Знаете, я не хочу подвергать сомнению политику правительства Соединенных Штатов или украинского правительства, но лично считаю, что мы должны заставить Россию заплатить цену за свое поведение. Они должны нести ответственность, потому что единственное, что понимает Владимир Путин, - это сила, и ему нужно хорошенько утереть нос", - сказал конгрессмен США.

Отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары в тылу страны-агрессора, Своззи отметил, что "нужно заставить Россию заплатить цену за свое поведение".

Удары Украины по территории России

Напомним, 2 апреля на нескольких объектах в Татарстане раздались взрывы. Российские СМИ писали о том, что регион впервые атаковали дроны. При этом россияне жаловались на пострадавших.

Позже источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что ГУР организовало операцию, в рамках которой был нанесен удар по заводу, где собирают дроны-камикадзе "Шахед". Он расположен в городе Елабуга (Татарстан).

Также позже источники РБК-Украина рассказали, что ГУР совместно с СБУ организовали атаку и на нефтеперерабатывающий завод, находящийся в городе Нижнекамск (Татарстан).

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, в ночь на 5 апреля Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян.

По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь окупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре кафира и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске.

Детальнее об аэродромах, которые атаковали украинские защитники, - в материале РБК-Украина.

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