Конгресмен США про удари України по території РФ: Путіну потрібно добряче утерти носа

Україна може завдавати ударів по території Росії, адже диктатору Володимиру Путіну "потрібно добряче утерти носа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Палати представників США від Демократичної партії Тома Своззі в інтерв'ю Радіо Свобода .

"Знаєте, я не хочу ставити під сумнів політику уряду Сполучених Штатів чи українського уряду, але особисто вважаю, що ми повинні змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку. Вони повинні нести відповідальність, тому що єдине, що розуміє Володимир Путін, - це сила, і йому потрібно добряче утерти носа", - сказав конгресмен США.

Відповідаючи на питання, чи може Україна завдавати ударів в тилу країни-агресора, Своззі зазначив, що "потрібно змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку".

Удари України по території Росії

Нагадаємо, 2 квітня на кількох об'єктах у Татарстані пролунали вибухи. Російські ЗМІ писали про те, що регіон уперше атакували дрони. При цьому росіяни скаржилися на постраждалих.

Пізніше джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що ГУР організувало операцію, в рамках якої було завдано удару по заводу, де збирають дрони-камікадзе "Шахед". Він знаходиться в місті Єлабуга (Татарстан).

Також пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що ГУР спільно з СБУ організували атаку і на нафтопереробний завод, який знаходиться у місті Нижньокамськ (Татарстан).

Окрім того, за даними джерел РБК-Україна, у ніч на 5 квітня Головне управління розвідки разом зі Збройними силами України організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян.

За інформацією джерел у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти та повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську.

Детальніше про аеродроми, які атакували українські захисники, - у матеріалі РБК-Україна.

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