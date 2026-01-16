RU

В Конгрессе призвали Белый дом расширить санкции против "теневого флота" РФ

Фото: в Конгрессе призвали Белый дом усилить санкции против теневого флота РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американские конгрессмены призвали администрацию президента США Дональда Трампа ввести значительно более широкие экономические ограничения против судов "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо сенаторов.

Отмечается, что письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, представитель Республиканской партии в Палате представителей Джо Уилсон, сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус и конгрессмен-демократ Стив Коэн.

В обращении законодатели отметили, что на фоне продолжения Россией незаконной агрессивной войны против Украины они призывают к введению новых санкций против "теневого флота".

Также конгрессмены обратили внимание на то, что Евросоюз недавно расширил ограничительные меры, добавив в санкционный список еще сто судов, связанных с Россией, а также структуры, задействованные в этой масштабной незаконной сети.

"Мы надеемся, что под вашим руководством Соединенные Штаты пойдут по этому пути, действуя совместно с нашими союзниками и гарантируя, что Россия больше не сможет избежать ответственности", - отметили законодатели.

По их словам, российский диктатор Владимир Путин должен осознавать, что США привлекут его к ответственности за жестокие удары по Украине, а также за атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, применив реальные санкционные последствия.

"Мы также должны стремиться устранить лазейки, с помощью которых он пытается избежать этих последствий. Расширение текущих санкций против "теневого флота" является следующим необходимым шагом для отрезания ресурсов, которые Россия использует для финансирования своих безжалостных атак на Украину", - говорится в письме.

 

Давление США на "теневой флот"

Напомним, в начале января Соединенные Штаты задержали два танкера, связанные с Россией. В частности, в океане между Исландией и Британскими островами был остановлен танкер Marinera, следовавший под флагом РФ. Операцию провела Береговая охрана США, которая отслеживала судно в течение нескольких недель.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер лишь маскировался под российский, пытаясь обойти санкционные ограничения.

По данным медиа, нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.

