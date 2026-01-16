В Конгрессе призвали Белый дом расширить санкции против "теневого флота" РФ

Отмечается, что письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, представитель Республиканской партии в Палате представителей Джо Уилсон, сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус и конгрессмен-демократ Стив Коэн.

В обращении законодатели отметили, что на фоне продолжения Россией незаконной агрессивной войны против Украины они призывают к введению новых санкций против "теневого флота".

Также конгрессмены обратили внимание на то, что Евросоюз недавно расширил ограничительные меры, добавив в санкционный список еще сто судов, связанных с Россией, а также структуры, задействованные в этой масштабной незаконной сети.

"Мы надеемся, что под вашим руководством Соединенные Штаты пойдут по этому пути, действуя совместно с нашими союзниками и гарантируя, что Россия больше не сможет избежать ответственности", - отметили законодатели.

По их словам, российский диктатор Владимир Путин должен осознавать, что США привлекут его к ответственности за жестокие удары по Украине, а также за атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, применив реальные санкционные последствия.

"Мы также должны стремиться устранить лазейки, с помощью которых он пытается избежать этих последствий. Расширение текущих санкций против "теневого флота" является следующим необходимым шагом для отрезания ресурсов, которые Россия использует для финансирования своих безжалостных атак на Украину", - говорится в письме.