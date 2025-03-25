В Конгрессе отреагировали на скандальную переписку чиновников об ударах США по Йемену

Министр обороны США Пит Гегсет в понедельник вечером заявил, что "никто не посылал военных планов", и назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом", который "распространяет мистификации".

Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам, заявил, что это нарушение является "одним из самых вопиющих провалов оперативной безопасности и здравого смысла", которые он когда-либо видел.

"Военные операции должны проводиться с максимальной осторожностью, с использованием утвержденных, защищенных линий связи, поскольку на кону жизни американцев. Небрежность, которую демонстрирует кабинет президента Трампа, является потрясающей и опасной. Я немедленно буду требовать ответов от администрации", - говорится в заявлении Рида.

В то же время, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ослабил волну беспокойства по поводу национальной безопасности в связи с инцидентом.

"Администрация рассматривает то, что произошло, очевидно, случайно номер телефона попал в эту тему. Они собираются отследить это и убедиться, что это не повторится", - сказал он в Капитолии США.

Корреспондент ABC News Джей О'Брайен спросил Джонсона: "Но разве это безответственно?".

"Послушайте, я не собираюсь характеризовать то, что произошло. Я думаю, что администрация признала, что это была ошибка, и они усилят контроль, чтобы это больше не повторилось. Я не знаю, о чем еще можно говорить", - сказал он.

Джонсон не считает, что советник по нацбезопасности Майк Уолтц или министр обороны Пит Гегсет должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за это дело.

В то же время, лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал лидера сенатского большинства Джона Тюна и республиканцев Сената сотрудничать с демократами, призывая к "полному расследованию" того, почему военные операции координировались через Signal, а не через защищенные каналы связи, финансируемые налогоплательщиками.

"Господин президент, это одно из самых потрясающих нарушений военной разведки, о которых я читал за очень, очень долгое время. Из-за такой халатности гибнут люди. Именно так наши враги могут воспользоваться нами. Именно так наша национальная безопасность оказывается под угрозой", - сказал Шумер во время выступления в Сенате.