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Йеменские хуситы и террористы ХАМАС атаковали ракетами Израиль

Израиль, Вторник 25 марта 2025 00:18
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Йеменские хуситы и террористы ХАМАС атаковали ракетами Израиль Иллюстративное фото: израильские военные перехватили ракеты из Йемена в Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 24 марта Израиль трижды был атакован ракетами с территории Йемена и Сектора Газа. Израильские силы военные уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В 19:02 в населенных пунктах возле Сектора Газа прозвучали сирены. Впоследствии военные сбили две ракеты, пересекшие израильскую территорию со стороны полосы.

Около 20:00 в нескольких районах Израиля прозвучали сирены из-за пуска ракеты с территории Йемена. ЦАХАЛ перехватила цель до того, как она пересекла территорию страны.

В 21:00 снова прозвучали сирены в прилегающих к Сектору Газа населенных пунктах. Израильские силы ПВО сбили ракету, попавшую на территорию страны из региона боевых действий с ХАМАСом.

Обострение на Ближнем Востоке

С 7 октября 2023 года Израиль проводит военную операцию на территории Сектора Газа после того, как боевики движения ХАМАС вторглись в страну, убив и взяв в заложники сотни людей.

Параллельно движение хуситов в Йемене обстреливает торговые суда, следующие мимо побережья страны через Аденский пролив и Красное море. Оба исламские движения активно поддерживает Иран.

С 19 января 2025 года Израиль и ХАМАС находились в состоянии перемирия и провели несколько раундов обмена заложниками. Однако в начале марта палестинские боевики начали задержку выдачи заложников, сорвали новый этап перемирия и с 18 марта боевые действия в регионе возобновились с новой силой.

Накануне израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных чиновников и военных руководителей ХАМАС.

Параллельно с активизацией боевых действий в Секторе Газа, йеменские хуситы обстреляли американскй авианосец.

Военные США ответили серией мощных ударов по объектам хуситов в Йемене.

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