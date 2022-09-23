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США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 22:03
США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии Фото: США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки предупредили КНР о последствиях, если государство поддержит вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепа США.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с членом Государственного совета КНР и министром иностранных дел Ван И на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Госсекретарь повторил осуждение США войны России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство.

Блинкен обсудил необходимость поддерживать открытые линии связи и ответственно относиться к отношениям между США и КНР, особенно при напряжении.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержанию мира и стабильности в Тайванском проливе в соответствии с давней политикой "единого Китая". Госсекретарь отметил, что сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где их интересы совпадают.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский осудил Китай за игнорирование войны в Украине и признал ошибку украинской дипломатии из-за недостаточного присутствия представителей Украины в некоторых регионах мира, таких как Карибский бассейн.

Напомним, в КНР отреагировали на планы РФ провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины. В МИД напомнили, что все страны заслуживают уважения суверенитета.

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