В Конгрессе США растет количество противников помощи Украине, - WSJ
В Конгрессе США увеличивается количество противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Республиканцы стали все чаще заявлять, что выделяемые Украине деньги лучше тратить на борьбу с Китаем и преодоление внутренних проблем.
"Постоянный поток военной помощи Украине теряет популярность среди республиканцев. Политики ищут оправдание заграничным растратам, пока в США наблюдается высокая инфляция и экономический спад", - говорится в сообщении.
Недавно занимавшие второе и третье место Стив Скализ и Элиз Стефаник в рейтинге республиканцев отказались публично заявлять о продолжении поддержки нашей страны в случае победы своей партии.
"Есть много членов партии, которые хотят видеть больше подотчетности в Министерстве обороны и больше внимания к существующим угрозам. Китай очень активно наращивает военно-морской флот, а наш военно-морской флот сейчас находится в упадке", - заявил Стив Скализ.
Представитель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Рубен Гальего сообщил, что республиканцы могут применить правило поддержки большинства.
"Оно использовалось предыдущими спикерами Палаты и требует согласия подавляющего числа членов партии для вынесения любого законопроекта на голосование. В этом случае, выделять новую помощь нашей стране станет гораздо сложнее", - добавили в заключение.
Напомним, что США готовят для отправки новую партию боеприпасов для Украины.
Также поставки Украине танков Abrams и Leopard задерживаются из-за проблем с логистикой.
Ранее США предупредили Китай о последствиях в случае поддержки российской агрессии.
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