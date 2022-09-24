В Конгрессе США растет количество противников помощи Украине, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Республиканцы стали все чаще заявлять, что выделяемые Украине деньги лучше тратить на борьбу с Китаем и преодоление внутренних проблем.

"Постоянный поток военной помощи Украине теряет популярность среди республиканцев. Политики ищут оправдание заграничным растратам, пока в США наблюдается высокая инфляция и экономический спад", - говорится в сообщении.

Недавно занимавшие второе и третье место Стив Скализ и Элиз Стефаник в рейтинге республиканцев отказались публично заявлять о продолжении поддержки нашей страны в случае победы своей партии.

"Есть много членов партии, которые хотят видеть больше подотчетности в Министерстве обороны и больше внимания к существующим угрозам. Китай очень активно наращивает военно-морской флот, а наш военно-морской флот сейчас находится в упадке", - заявил Стив Скализ.

Представитель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Рубен Гальего сообщил, что республиканцы могут применить правило поддержки большинства.

"Оно использовалось предыдущими спикерами Палаты и требует согласия подавляющего числа членов партии для вынесения любого законопроекта на голосование. В этом случае, выделять новую помощь нашей стране станет гораздо сложнее", - добавили в заключение.