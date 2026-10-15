В Конгрессе США выступили против ограничений Starlink для Украины

Группа поддержки Украины в Конгрессе США не скрывает своего возмущения после сообщений о возможной остановке обмена разведданными с Киевом, а также ограничении работы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессменов в соцсети Х.

Американские законодатели подчеркнули, что обеспокоены сообщениями из Украины о прекращении американской разведывательной поддержки и ограничении доступа к Starlink.

Они обратили внимание на то, что такие ограничения подвергают опасности не только украинцев, но и граждан США, находящихся в Украине.

На фоне последних событий члены Конгресса напомнили, что Соединенные Штаты должны оказывать разведывательную поддержку, чтобы спасать жизни людей от российских атак.

"Союзники США оплачивают доступ Украины к сети Starlink. Ограничения, подвергающие гражданское население опасности, неприемлемы и не будут одобрены Конгрессом", - говорится в заявлении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали от властей США предупреждения и угрозы о прекращении обмена разведданными. При этом он отметил, что эти угрозы пока не были реализованы.

По словам президента США Дональда Трампа, обмен разведданными продолжается.

В администрации президента США также заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, добавив, что не контролируют компанию SpaceX.