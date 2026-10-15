ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Конгрессе США выступили против ограничений Starlink для Украины

09:55 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Конгрессе США выступили против ограничений Starlink для Украины Фото: Часть конгрессменов пытается отстоять интересы Украины (wikipedia.org)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Группа поддержки Украины в Конгрессе США не скрывает своего возмущения после сообщений о возможной остановке обмена разведданными с Киевом, а также ограничении работы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессменов в соцсети Х.

Американские законодатели подчеркнули, что обеспокоены сообщениями из Украины о прекращении американской разведывательной поддержки и ограничении доступа к Starlink.

Они обратили внимание на то, что такие ограничения подвергают опасности не только украинцев, но и граждан США, находящихся в Украине.

На фоне последних событий члены Конгресса напомнили, что Соединенные Штаты должны оказывать разведывательную поддержку, чтобы спасать жизни людей от российских атак.

"Союзники США оплачивают доступ Украины к сети Starlink. Ограничения, подвергающие гражданское население опасности, неприемлемы и не будут одобрены Конгрессом", - говорится в заявлении.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали от властей США предупреждения и угрозы о прекращении обмена разведданными. При этом он отметил, что эти угрозы пока не были реализованы.

По словам президента США Дональда Трампа, обмен разведданными продолжается.

В администрации президента США также заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине, добавив, что не контролируют компанию SpaceX.

Кстати, СМИ сообщают, что сейчас Трамп очень "взбешен" и все-таки может заблокировать обмен разведданными с Украиной.

Кроме того, стало известно, как президент США сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины.

Также мы рассказывали, кто в Сенате пытается остановить Трампа ради спасения Украины .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Starlink Конгресс США Война России против Украины
Новости
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
"С нас хватит": Зеленский заявил, что Украина снова будет бить по НПЗ России
Аналитика
Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс