В Конгрессе США раскритиковали мирный план Трампа по Украине

Ряд сенаторов из обеих партий в Конгрессе США раскритиковали мирный план, который администрация президента Дональда Трампа предлагает для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения американских сенаторов в соцсети Х.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить российского диктатора Владимира Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.

"Путин потратил целый год, пытаясь выставить за дурака президента Трампа. Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира - президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", - отметил он.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета иностранных дел Сената, заявила, что это больше выглядит как "план Путина".

"Что действительно надо делать США - это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, накладывать вторичные санкции на компании, которые подпитывают российскую военную машину, и заставить Путина садиться за стол для настоящих переговоров. Мы в этом соглашении не должны представлять интересы России", - подчеркнула она.

Председатель комитета вооруженных сил в Сенате Роджер Уикер отметил, что план имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.

По его словам, Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Путина.

"Размеры и расположение вооруженных сил Украины - это суверенный выбор ее власти и народа. А любые заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников. В частности, любые предположения, что мы можем обеспечивать контроль над вооружением с таким серийным лжецом и убийцей как Путин следует воспринимать с особым скепсисом", - подчеркнул Викер.