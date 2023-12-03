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В Конгрессе США могут одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года

Воскресенье 03 декабря 2023 18:52
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В Конгрессе США могут одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года Фото: сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд (flickr.com/oversight)
Автор: Валерия Полищук

Пакет военной помощи Украине и Израилю может быть окончательно утвержден в Конгрессе США к концу года.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

При этом он добавил, что значительные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.

"Мы сделаем это все вместе", - сказал Лэнкфорд.

Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ. Законодатели Республиканской партии США заявили, что эти средства должны быть связаны с изменениями в иммиграционной политике, например, с системой предоставления убежища.

"Самое главное - это возможность сделать все правильно", - сказал Лэнкфорд.

Помощь Украине от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить на помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

Politico сообщило, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже 4 декабря. А спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал помощь Украине одним из приоритетов для США.

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