В Конгрессе надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю до Рождества, - NBC

Лидеры Конгресса США надеются до конца года принять дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Амбициозные сроки подразумевают достижение соглашения, удовлетворяющего запросам Министерства обороны США на финансирование помощи зонам конфликтов, и одновременную разработку иммиграционного пакета, который не только обеспечит ресурсы на охрану границ, но и включит в себя ряд изменений в политике, чтобы успокоить консерваторов и не оттолкнуть прогрессивных демократов.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он включает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь - оба пункта Белый дом и сенатские демократы считают неприемлемыми. Вопрос заключается в том, как будет проходить следующий этап переговоров.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что наилучший путь к разработке закона, имеющего шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет пролегать через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством, то есть между 23 ноября и 25 декабря.

"Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения", - заявил он.

Помощь США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млн долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы выставили требования, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.