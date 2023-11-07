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Кулеба о ядерных санкциях против РФ: Украина предложила ЕС механизм, но результата нет

Брюссель, Вторник 07 ноября 2023 21:20
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Кулеба о ядерных санкциях против РФ: Украина предложила ЕС механизм, но результата нет Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина предложила Евросоюзу решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции против страны-агрессора. Но результата пока нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Facebook.

Чиновник отметил, что промедление Евросоюза в вопросе ядерных санкций против России является большой ошибкой. Таким образом стране-агрессору все еще позволяют зарабатывать на ядерной индустрии.

краина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбу "Росатома". Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", - подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Кулебы, Украина откровенно говорит о такой ошибке Европейского союза.

Ядерные санкции против России

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призывал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Но спустя уже восемь месяцев ЕС отказывается вводить такие ограничения по отношению к стране-агрессору. И они, вероятнее всего, не войдут в новый пакет санкций против РФ, где основное внимание уделили запрету на импорт российских алмазов.

Стоит заметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

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