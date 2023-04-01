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Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет Hellfire

Фото: США одобрили закупку Польшей 800 ракет Hellfire (twitter.com mblaszczak)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, конгресс США одобрили закупку Польшей 800 ракет Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского министра национальной обороны Мариуша Блащака.

По словам министра, этими ракетами будут оснащены вертолеты поддержки Польши AW149 и в конце концов Apache.

"Начинаем переговоры по цене", - сообщил Блащак.

AGM-114 Hellfire

Ракета класса "воздух-земля", разработанная сначала для борьбы с бронетехникой, а позже – для высокоточных ударов по другим типам целей, особенно по ценным объектам.

Ракета имеет способность поражать по нескольким целям и может запускаться с разных воздушных, морских и наземных платформ, включая MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Напомним, Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польши ракет Hellfire.

Также мы писали, что Польша возведет новую военную базу у границы с Калининградской областью.

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