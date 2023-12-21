Конгресс США ушел на каникулы. Когда он сможет вернуться к вопросу Украины

На этой неделе конгрессмены покинули Вашингтон на длительные каникулы. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что Конгресс вернется 8 января.

Как отмечает Reuters, по возвращении на Конгресс США ждут тяжелые испытания. В частности, законодатели должны принять решение о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также прийти к соглашениям об изменениях в миграционном законодательстве.

Кроме того, в повестке дня снова будет бюджет, поскольку конечные сроки финансирования правительственных программ - 19 января и 2 февраля.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали принять иммиграционное законодательство, угрожая не поддержать финансирование для Украины.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.