Конгресс провалил голосование за пакет финпомощи Израилю без Украины, - WP

Отдельный законопроект спикера Палаты представителей Майка Джонсона предусматривает выделение средств исключительно на поддержку Израиля и американских сил на Ближнем Востоке - приоритеты, которые, по его мнению, должны быть "отделены" от других вопросов национальной безопасности.

Законопроект вынес на голосование конгрессмен от Республиканской партии Кен Калверт. Большинство демократов, даже ярые сторонники Израиля, осудили его и назвали "политическим трюком", имеющим "мало общего с правом Израиля на самооборону".

Калверт заявил, что его предложение является "чистым законопроектом", лишенным менее популярных положений о национальной безопасности.

"Утверждения о том, что этот законопроект политический, являются откровенно ложными. Сегодня у нас есть возможность собраться вместе и послать сильный сигнал: Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля. Единственные люди, которые делают это политическим, - это те, кто выступает против него", - сказал он незадолго до голосования.

Спикер Джонсон предположил, что после того, как законодатели "позаботятся" об Израиле, они "займутся" другими вопросами. "Мы должны разобраться с этими мерами независимо и отдельно. Я думаю, что они этого заслуживают", - сказал он журналистам.

Однако накануне голосования десятки законодателей, в том числе лидеры Демократической партии и члены ультраконсервативной фракции в Палате представителей, сообщили о намерении отклонить законопроект.

Незадолго до голосования лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократов Кэтрин Кларк и глава фракции демократов Пит Агилар в меморандуме "Уважаемый коллега" заявили о готовности поддержать любые серьезные двухпартийные усилия из-за особых отношений между Соединенными Штатами и Израилем.

В то же время, они отметили, что отдельный закон "предлагается не с добрыми намерениями".

"Скорее всего, это совершенно очевидная и циничная попытка экстремистов MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку великой снова". - ред.) подорвать возможность всеобъемлющего двухпартийного пакета финансирования, направленного на решение проблем национальной безопасности Америки на Ближнем Востоке, в Украине, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - говорится в меморандуме.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

20 октября президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине. Он предусматривает помощь Израилю и Украине, а также Тайваню и государствам Индо-Тихоокеанского региона. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающий военную помощь на 17,6 млрд долларов только Израилю без Украины.

В декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

После демократы и республиканцы начали переговоры по новому соглашению по границе. Байден заявил о готовности закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами и призвал законодателей принять соответствующий законопроект.

В конце января Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой. Однако Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за этот документ.

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