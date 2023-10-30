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Конгресс проголосует за помощь Израилю уже на этой неделе, - спикер Палаты представителей США

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ожидает, что конгрессмены примут законопроект о помощи Израилю уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Джонсон, игнорируя просьбы президента США Джо Байдена о принятии более широкого пакета помощи, включающего поддержку Украины, заявил, что Палата рассмотрит финансирование помощи Киеву и Иерусалиму в отдельных законопроектах.

"На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля", - сказал спикер Палаты представителей.

Он добавил, что конгрессмены не должны больше тратить время и выразил уверенность, что на этой неделе законопроект будет принят.

Что предшествовало

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд. долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов – Израилю.

Майк Джонсон заявил о своей готовности к переговорам по выделению помощи Украине, но "при определенных условиях".

Впоследствии новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю будет рассмотрено в различных законопроектах.

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