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У Конго потяг зійшов з рейок, загинули понад 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 04:57
У Конго потяг зійшов з рейок, загинули понад 20 осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті аварії кілька вагонів перекинулися

В Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, більша частина пасажирів проникла на поїзд нелегально. Зазначається, що серед жертв багато дітей.

Так, в результаті аварії кілька вагонів перекинулися, ще кілька впали в річку з мосту. Пошукова операція була припинена з настанням ночі, але очікується, що число жертв може зрости.

Відзначено також, що в даний момент причини інциденту невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані недалеко від Насирабада при вибуху залізничних шляхів зійшов з рейок поїзд Jaffar Express, в результаті події загинуло 4 людини.

Поїзд прямував з Равалпінді в Кветта, коли стався дистанційний вибух залізничних шляхів. Внаслідок пригоди 4 особи загинуло, ще 10 людей отримали травми. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні.

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