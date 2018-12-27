У Конго розгромили центр для ймовірно заражених Еболою

Ілюстративне фото (jamestown.org)

Протести почалися через те, що виборча комісія країни через спалах Еболи виключила міста Бені, Бутембо та їх околиці з голосування на виборах

У четвер, 27 грудня, в Демократичній республіці Конго в місті Бені напали на центр утримання людей, які, імовірно, заражені вірусом Ебола. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що 24 пацієнтам вдалося втекти. У МОЗ зазначили, що 17 з них вже пройшли тестування на вірус та його результат був негативним. Решта сім чоловік ще не були обстежені.

Протести почалися через те, що виборча комісія країни через спалах Еболи виключила міста Бені, Бутембо та їх околиці з голосування на президентських і парламентських виборах, запланованих на 30 грудня.

Раніше повідомлялося, що від початку останнього спалаху Еболи, яка сталася наприкінці липня 2018 року, у Демократичній республіці Конго померли щонайменше 170 людей. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), спалахи Еболи в Конго відбуваються вдвічі частіше, ніж у будь-якій іншій країні.

Зазначимо, що лихоманка Еболи є гострим вірусним захворюванням, яке призводить до смерті у 50-90% випадках. Найпоширеніші симптоми - лихоманка, кровотеча, блювання, шкірний висип, діарея, біль в м'язах та суглобах.