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В Конго разгромили центр для предположительно зараженных Эболой

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 16:16
В Конго разгромили центр для предположительно зараженных Эболой
Иллюстративное фото (jamestown.org)

Протесты начались из-за того, что избирательная комиссия страны из-за вспышки Эболы исключила города Бени, Бутембо и их окрестности из голосования на выборах

В четверг, 27 декабря, в Демократической республике Конго в городе Бени напали на центр содержания людей, которые, предположительно, заражены вирусом Эбола. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что 24 пациентам удалось сбежать. В Минздраве отметили, что 17 из них уже прошли тестирование на вирус и его результат был отрицательным. Остальные семь человек еще не были обследованы.

Протесты начались из-за того, что избирательная комиссия страны из-за вспышки Эболы исключила города Бени, Бутембо и их окрестности из голосования на президентских и парламентских выборах, намеченных на 30 декабря.

Ранее сообщалось, что от начала последней вспышки Эболы, которая произошла в конце июля 2018 года, в Демократической республике Конго умерли по меньшей мере 170 человек. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вспышки Эболы в Конго происходят вдвое чаще, чем в любой другой стране.

Отметим, что лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, которое приводит к смерти в 50-90% случаях. Самые распространенные симптомы - лихорадка, кровотечение, рвота, кожная сыпь, диарея, боль в мышцах и суставах.

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