В Конго от эпидемии Эболы умерли по меньшей мере 170 человек

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Это уже 10 случай вспышки эпидемии в Демократической республике Конго

От начала последней вспышки Эболы, которая произошла в конце июля 2018 года, в Демократической республике Конго умерли по меньшей мере 170 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

По данным министерства здоровья ДР Конго, сотня людей, которые заразились вирусом, смогла выздороветь.

Сейчас в ДР Конго это уже 10 зафиксированная вспышка эпидемии вируса Эбола в центральноафриканском государстве с момента обнаружения болезни в 1976 году. Вирус был обнаружен рядом с рекой Эбола, именно поэтому такое название было дано новой болезни.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вспышки Эболы в Конго происходят вдвое чаще, чем в любой другой стране.

Худшая вспышка этой болезни со времен обнаружения нового вируса произошла в Западной Африке два года назад. За несколько лет до этого в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии от лихорадки Эбола погибло свыше 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.

Напомним, в сентябре 2018 года ВОЗ сообщала - по меньшей мере 100 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола в северо-восточной части Демократической Республики Конго.

Отметим, что лихорадка Эбола является острым вирусным заболеванием, которое приводит к смерти в 50-90% случаях. Самые распространенные симптомы - лихорадка, кровотечение, рвота, кожная сыпь, диарея, боль в мышцах и суставах.