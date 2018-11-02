В Конго кількість жертв лихоманки Ебола зросла до 180 осіб

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Мінохоронздоров'я країни також зафіксувало 285 можливих випадків захворювання

Кількість жертв спалаху лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго зросла до 180 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, спалах Еболи в східній частині Демократичної Республіки Конго призвів до 180 смертей.

Наголошується, що останні 10 жертв загинули в останні кілька днів.

Міністерство охорони здоров'я країни також зафіксувало 285 можливих випадків захворювання.

Нагадаємо, в серпні жертвами лихоманки Ебола в Конго стали 42 людини, а станом на 25 вересня в результаті спалаху вірусу загинули щонайменше 100 осіб.