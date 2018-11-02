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В Конго кількість жертв лихоманки Ебола зросла до 180 осіб

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 14:30
Ілюстративне фото (gettyimages)
Ілюстративне фото (gettyimages)

Мінохоронздоров'я країни також зафіксувало 285 можливих випадків захворювання

Кількість жертв спалаху лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго зросла до 180 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, спалах Еболи в східній частині Демократичної Республіки Конго призвів до 180 смертей.

Наголошується, що останні 10 жертв загинули в останні кілька днів.

Міністерство охорони здоров'я країни також зафіксувало 285 можливих випадків захворювання.

Нагадаємо, в серпні жертвами лихоманки Ебола в Конго стали 42 людини, а станом на 25 вересня в результаті спалаху вірусу загинули щонайменше 100 осіб.

 

 

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