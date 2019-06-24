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У Бангладеш потяг зійшов з рейок, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 09:21
У Бангладеш потяг зійшов з рейок, є загиблі
Фото: місце аварії (dhakatribune.com)

Один з вагонів впав у канал, ще два впали поряд

В Бангладеш поїзд зійшов з рейок в підокрузі Кулаура, в результаті чого загинули шість людей і 67 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Dhaka Tribune.

Повідомляється, що зійшли п'ять вагонів Upaban Express. Причина в поломці дренажної труби на каналі Барамчал, повідомили виданню поліцейські і співробітники залізниці. Один з вагонів впав у канал, ще два впали поруч.

За словами лікарів, двоє загиблих - жінки, четверо - чоловіків. За даними місцевих жителів, у результаті аварії загинули близько 10-20 осіб.

Нагадаємо, в японському місті Йокогама на синій гілці метро вранці у четвер, 6 червня, сталася аварія - зійшов з рейок поїзд з пасажирами. Міське транспортне бюро встановило попередню причину інциденту. Так, аварія сталася через те, що під час нічної перевірки працівник метрополітену залишив на рейках спеціальне обладнання.

Також у березні 2019 у Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

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