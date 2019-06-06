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В Японії зійшов з рейок потяг метро з пасажирами

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 05:39
В Японії зійшов з рейок потяг метро з пасажирами
Фото: метро в Японії (KYODO)

На момент аварії в метро перебували приблизно 120-130 людей

В японському місті Йокогама на синій гілці метро вранці у четвер, 6 червня, сталася аварія - зійшов з рейок поїзд з пасажирами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Відомо, що на момент аварії в поїзді перебували від 120 до 130 пасажирів. Повідомляється, що в результаті події ніхто не постраждав.

Міське транспортне бюро встановило попередню причину інциденту. Так, аварія сталася через те, що під час нічної перевірки працівник метрополітену залишив на рейках спеціальне обладнання.

Після відкриття метро перший ранковий поїзд наїхав на забуте співробітником обладнання і зійшов з рейок. Через аварію деякі ділянки метрополітену міста - від станції Шонандай до станції Кодоку - не працюють.

За інформацією японських ЗМІ, за всю історію метро в Йокогамі з моменту відкриття у 1972 році це перший випадок сходу поїзда з рейок в місті.

Нагадаємо, в березні 2019 в Конго при сходженні з рейок товарного поїзда щонайменше 24 людини загинули і ще 31 людина отримала поранення.

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