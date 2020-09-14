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У Конго новий масовий спалах Еболи

Конго, Понеділок 14 вересня 2020 06:34
У Конго новий масовий спалах Еболи
Фото: медики в костюмах під час епідемії Еболи (twitter.com/IFRCAfrica)
Автор: РБК-Україна

У Демократичній Республіці Конго розпочався одинадцятий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола. Загальна ж кількість хворих перевищила сотню осіб.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я Африки.

За даними останнього звіту Організації про ситуацію в Мбандаку, станом на 10 вересня там зафіксовано 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результати тесту.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

Нагадаємо, у червні Міністерство охорони здоров'я ДР Конго підтвердило новийх Еболи в західній провінції Екваторі.

У квітні у ВООЗ заявили, що очікують спалах нових захворювань Еболи в ДР Конго.

В липні 2019 року ВООЗ оголосила глобальну тривогу після нового спалаху лихоманки Ебола в ДРК.

Зазначимо, що Ебола спричиняє гостре інфекційне захворювання, з вираженим геморагічним синдромом у тяжкій формі. Характеризується часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому.

Лихоманка Ебола входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

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Новини України В світі ЭболалихорадкаКонго
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