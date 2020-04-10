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ВООЗ очікує спалах Еболи в Африці

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 19:28
ВООЗ очікує спалах Еболи в Африці
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (twitter.com/WHO)

У Конго виявили перший за 52 дні випадок захворювання Еболи

Всесвітня організація охорони здоров'я очікує спалах нових захворювань Еболи в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса в Twitter.

За його словами, через 52 дні в країні був зафіксований новий випадок захворювання.

"Сьогодні я скликав засідання Надзвичайного комітету з Эболе в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Через 52 днів групи спостереження та реагування на місцях підтвердили новий випадок. Ми готувалися і чекаємо нових випадків", - заявив Гебреісуса.

Голова ВООЗ зазначив, що у зв'язку з цим уряд ДРК не зможе оголосити про припинення спалаху Еболи в понеділок, як було заплановано.

Нагадаємо, в липні 2019 року ВООЗ оголосила глобальну тривогу після нової спалахи лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго. Тоді епідемія вперше поширилася на великий міський центр.

Відзначимо, на даний момент у світі спостерігається пандемія коронавіруса. У світі вже заразилися понад 1,5 млн осіб. В Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я зафіксовано 2203 випадку COVID-19.

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