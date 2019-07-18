ВООЗ оголошує глобальну тривогу через спалах Еболи у ДР Конго

Ілюстративне фото (AP Photo / Jerome Delay)

Останній спалах вірусу призвів до загибелі понад 1600 осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про новий спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго, оголосивши міжнародну надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Організація зробила заяву у після її засідання комітету з надзвичайних ситуацій у швейцарському місті Женева. Відзначається, що епідемія вперше поширилася на великий міський центр.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив у своїй заяві, що "настав час для світу звернути увагу на цю епідемію", і закликав подвоїти зусилля по її боротьбі.

За оцінками ВООЗ, "сотні мільйонів доларів знадобляться для припинення епідемії".

Крім того, новий випадок вірусу був зареєстрований в сусідній Уганді, що викликало побоювання, що вірус може поширюватися за межі ДРК.

Агентство ООН також заявило, що жодна країна не повинна закривати свої кордони або встановлювати будь-які обмеження на поїздки або торгівлю через Еболу.

Ебола дуже заразна і поширюється через рідини організму. Нинішній спалах призвві до загибелі 1 676 осіб - більше двох третин від числа тих, хто заразився нею - з тих пір, як лихоманка виникла в східній частині ДРК в серпні 2018 року. Три смерті були зареєстровані в минулому місяці в Уганді.

Нагадаємо, у Моз ДР Конго заявили, що станом на 14 квітня 2019 від початку нової епідемії Еболи загинули вже понад 800 людей. При цьому зазначено, що 371 людини вдалося вилікувати.