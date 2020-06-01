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У ДР Конго підтвердили новий спалах Еболи

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 16:45
У ДР Конго підтвердили новий спалах Еболи
Фото: медики в костюмах під час епідемії Еболи (twitter.com/IFRCAfrica)

Нова спалах відбувся за тисячу кілометрів від колишньої зони зараження

Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго підтвердило новий спалах Еболи в західній провінції Экватори. Від недуги вже померли щонайменше чотири людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Этени Лонгондо, передає AFP.

Нова спалах захворювань сталася на відстані більше тисячі км від місця, де раніше були виявлені випадки Еболи.

"Я можу вам підтвердити, що у нас новий спалах Еболи в Мбандаке... Тому я особисто збираюся туди вирушити, щоб надати технічну підтримку групи реагування", - сказав Лонгондо.

Зазначимо, Ебола - гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Спалахи раніше були зафіксовані в Центральній і Західній Африці. При цьому летальність хвороби становить у середньому 50%.

У ДР Конго нинішній спалах Еболи почалася ще в середині 2018 року. При цьому нові спалахи в країні почали з'являтися з початку квітня, коли в Конго вже збиралися оголосити про повну перемогу над Эболой після 52 днів без захворювань.

У квітні у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що очікують спалах нових захворювань Еболи в ДР Конго.

Нагадаємо, в липні 2019 року ВООЗ оголосила глобальну тривогу після нового спалаху лихоманки Ебола в ДРК.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЭболаКонгоЕпідемія
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