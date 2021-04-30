Киргизія закликала ООН допомогти залагодити наслідки конфлікту на кордоні з Таджикистаном

МЗС Киргизії звернувся до організації об'єднаних Націй (ООН) з проханням допомогти в усуненні наслідків збройних зіткнень з Таджикистаном в Баткенській області. Глава відомства Руслан Казакбаєв підкреслив прихильність Бішкека міжнародним зобов'язанням.

Про це повідомила прес-служба МЗС Киргизії за підсумками телефонної розмови Руслана Казакбаєва зі Спеціальним представником генсека ООН по Центральній Азії Наталією Герман.

Відзначається, що глава МЗС Киргизії поінформував представника ООН про ситуацію на киргизько-таджицькому кордоні і досягнутої домовленості про припинення вогню. Казакбаєв підкреслив прихильність Бішкека міжнародним і двостороннім зобов'язанням.

Міністр також висловив думку, що ООН може переорієнтувати частину програм і проектів на усунення наслідків збройного конфлікту в Баткенській області.

Представник ООН своєю чергою вітала домовленості між Киргизією і Таджикистаном про припинення вогню. Вона також висловила готовність надати технічну допомогу сторонам конфлікту. Герман нагадала, що організація закликає обидві сторони продовжити прямі переговори для мирного врегулювання невирішених питань.