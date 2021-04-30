Киргизія і Таджикистан домовилися сьогодні відвести всі війська
Переговори про врегулювання конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану тривають. Сторони домовилися сьогодні відвести всі війська від кордону.
Про це заявив глава Держкомітету національної безпеки Киргизії Камчибек Ташієв, передає kaktus.media.
За його словами, на нейтральній території пройшла зустріч з представниками Таджикистану.
"Сьогодні вирішили відвести всі війська назад від лінії держкордонів, ми - в Баткен, і вони подалі. У найближчі кілька днів ми обов'язково вирішимо проблеми держкордонів, проведемо демаркацію і делімітацію, відразу ж встановимо дріт", - зазначив Ташієв.
Він також зазначив, що Таджикистан запросив коридор до Воруха і підключення електроенергії в анклаві. Крім того, в найближчі години таджицькі прикордонники повинні розблокувати дорогу і покинути територію Киргизії.
"Також обіцяю, що всі спалені будинки будуть відновлені за допомогою держави або таджицької сторони. Я вам обіцяю, що жоден метр стратегічно важливих земель я не віддам. Але майте на увазі, що без обміну земель демаркації не буде", - додав Ташієв.
Нагадаємо, в результаті вчорашньої ескалації конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану загинули кілька людей. Киргизька сторона наводить дані про трьох загиблих, але місцеві ЗМІ кажуть, що три жертви тільки серед військових. Таджицька сторона офіційно не говорить про наявність загиблих, але, за деякими даними, може йти мова про 10 жертв.
При цьому сьогодні стало відомо, що на кордоні знову почалася стрілянина.