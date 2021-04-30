Киргизія і Таджикистан домовилися сьогодні відвести всі війська

Переговори про врегулювання конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану тривають. Сторони домовилися сьогодні відвести всі війська від кордону.

За його словами, на нейтральній території пройшла зустріч з представниками Таджикистану.

"Сьогодні вирішили відвести всі війська назад від лінії держкордонів, ми - в Баткен, і вони подалі. У найближчі кілька днів ми обов'язково вирішимо проблеми держкордонів, проведемо демаркацію і делімітацію, відразу ж встановимо дріт", - зазначив Ташієв.

Він також зазначив, що Таджикистан запросив коридор до Воруха і підключення електроенергії в анклаві. Крім того, в найближчі години таджицькі прикордонники повинні розблокувати дорогу і покинути територію Киргизії.

"Також обіцяю, що всі спалені будинки будуть відновлені за допомогою держави або таджицької сторони. Я вам обіцяю, що жоден метр стратегічно важливих земель я не віддам. Але майте на увазі, що без обміну земель демаркації не буде", - додав Ташієв.