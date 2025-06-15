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Макрон посетил Гренландию: чем особенный этот визит

Франция, Воскресенье 15 июня 2025 19:37
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Макрон посетил Гренландию: чем особенный этот визит Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня прибыл в Гренландию. Тем самым став первым главой иностранного государства, который прилетел в автономию после угроз американского президента Дональда Трампа об аннексии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR и Le Figaro.

Макрон прибыл в столицу Гренландии Нуука вместе с датским премьер-министром Метте Фредериксен. У них запланированы переговоры с гренландским правительством.

"Я приезжаю в Гренландию с посланием солидарности, поддержки и дружбы", - сказал он по прибытии.

Президента Франции встретили около 100 местных жителей, часть из которых размахивали флагами Гренландии. Некоторые местные жители также принесли с собой синие флаги ЕС.

"Очень трогательно видеть флаг и приверженность европейской идее", - сказал французский президент.

По плану Макрон посетит ледник и поднимется на борт датского фрегата. Как отмечает Le Figaro, это своеобразные послания, которые расшифровываются как поддержка суверенитета и территориальной целостности Гренландии, ее экономического развития и мобилизация на фоне "тревожного таяния ледников".

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с заявлениями, что Гренландия "должна войти в состав США".

В частности, американский лидер пригрозил тем, что для реализации своих планов он может применить силу.

При этом Трамп не скрывал, что он серьезно задумывался над аннексией Гренландии. По его словам, Гренландия "100%" станет частью США.

Однако премьер-министр Фредериксен на днях в очередной раз подчеркнула, что Дания не поддастся давлению США в вопросе Гренландии.

По ее словам, сейчас на карту поставлено право гренландцев на самоопределение.

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Франция Дания Гренландия
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