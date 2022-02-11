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Херсонська область знову продовжила "дистанційку" в школах, але є виключення

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Херсонська область, П'ятниця 11 лютого 2022 12:20
Херсонська область знову продовжила "дистанційку" в школах, але є виключення Фото: Херсонська область знову продовжила "дистанційку" в школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області продовжили дистанційне навчання ще до 24 лютого. Однак учні молодих класів (1-4) та 11-тих зможуть повернутися за парти вже із 17 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Таким чином, до 16 лютого продовжено дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів.

При цьому молодші класи та тільки 11-ті, відповідно, зможуть вийти з "дистанційки" вже з 17 лютого, але за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Втім, для учнів 5-10 класів дистанційна форма навчання продовжиться до 24 лютого.

Також під час засідання було вирішено продовжити заборону відвідування закладів позашкільної освіти усіх форм власності, проведення батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок до 24 лютого.

Нагадаємо, раніше Херсонська область вже продовжувала "дистанційку" для учнів 1-11 класів.

Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що дистанційне навчання в школах є елементом протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ, який збігається з новою хвилею захворювань через "Омікрон".

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Херсонская область школа
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