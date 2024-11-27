"Коммуникация на другом уровне". У Зеленского объяснили, чем важен визит Умерова в Сеул

По его словам, Южная Корея понимает, насколько возрос риск эскалации на Корейском полуострове. Привлечение войск КНДР к войне против Украины позволяет Пхеньяну получить боевой опыт. Это в свою очередь даст толчок к перестройке системы тренировок армии.

"Они (войска КНДР - ред.) будут на ротационной основе участвовать непосредственно в боевых действиях, они оттренируют там своих офицеров, это будет другая северокорейская армия с точки зрения опыта и с точки зрения правильности построения тренировок", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП также считает, что КНДР сможет получить дополнительные технологии слаженности, системы управления и технологии РЭБов и дронов.

По мнению Подоляка, такие шаги Пхеньяна подталкивают Южную Корею к сотрудничеству с Украиной. Вероятно, речь идет о создании консультативных советов, обмене информацией и т.д.

"Южная Корея будет заинтересована в том, чтобы в Украине те или иные образцы оружия использовались. Почему? Потому что они смогут получить соответствующий опыт использования непосредственно в войне оружия. Поэтому главное, что коммуникация на совсем другом уровне", - подчеркнул Подоляк.