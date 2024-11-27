Умеров прибыл в Южную Корею для переговоров по КНДР и оружию, - Yonhap

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею. Переговоры будут касаться участия КНДР в войне и военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Издание отмечает, что делегация Украины прибыла в Южную Корею в среду, 27 ноября.

Ожидается, что сегодня президент Юн Сук Йоль проведет встречу с украинской делегацией во главе с министром обороны Умеровым. Также позже запланированы переговоры с южнокорейским министром обороны Ким Йон Хюном.

По данным Yonhap, Умеров поделится разведданными о размещении войск Северной Кореи в России и обсудит военную поддержку Украины со стороны Южной Кореи.

Издание напоминает, что визит состоялся примерно через месяц после того, как во время телефонного разговора с лидером Южной Кореи президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах направить делегацию в Сеул.