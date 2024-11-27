"Комунікація на іншому рівні". У Зеленського пояснили, чим важливий візит Умєрова до Сеула

За його словами, Південна Корея розуміє, наскільки зріс ризик ескалації на Корейському півострові. Залучення військ КНДР до війни проти України дозволяє Пхеньяну отримати бойовий досвід. Це своєю чергою дасть поштовх до перебудови системи тренувань армії.

"Вони (війська КНДР, - ред.) будуть на ротаційній основі брати участь безпосередньо в бойових діях, вони відтренують там своїх офіцерів, це буде інша північнокорейська армія з точки зору досвіду і з точки зору правильності побудови тренувань", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП також вважає, що КНДР зможе отримати додаткові технології злагодження, системи управління і технології РЕБів та дронів.

На думку Подоляка, такі кроки Пхеньяна підштовхують Південну Корею до співпраці з Україною. Ймовірно, йдеться про створення консультативних рад, обмін інформацією тощо.

"Південна Корея буде зацікавлена в тому, щоб в Україні ті чи інші зразки зброї використовувались. Чому? Тому що вони зможуть отримати відповідний досвід використання безпосередньо у війні зброї. Тому тут головне, що комунікація на зовсім іншому рівні", - наголосив Подоляк.