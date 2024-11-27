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"Коммуникация на другом уровне". У Зеленского объяснили, чем важен визит Умерова в Сеул

Киев, Среда 27 ноября 2024 15:30
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"Коммуникация на другом уровне". У Зеленского объяснили, чем важен визит Умерова в Сеул Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

Визит министра обороны Рустема Умерова в Сеул важен не только для Украины, но и для Южной Кореи. Коммуникация между странами выходит на другой уровень.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Южная Корея понимает, насколько возрос риск эскалации на Корейском полуострове. Привлечение войск КНДР к войне против Украины позволяет Пхеньяну получить боевой опыт. Это в свою очередь даст толчок к перестройке системы тренировок армии.

"Они (войска КНДР - ред.) будут на ротационной основе участвовать непосредственно в боевых действиях, они оттренируют там своих офицеров, это будет другая северокорейская армия с точки зрения опыта и с точки зрения правильности построения тренировок", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП также считает, что КНДР сможет получить дополнительные технологии слаженности, системы управления и технологии РЭБов и дронов.

По мнению Подоляка, такие шаги Пхеньяна подталкивают Южную Корею к сотрудничеству с Украиной. Вероятно, речь идет о создании консультативных советов, обмене информацией и т.д.

"Южная Корея будет заинтересована в том, чтобы в Украине те или иные образцы оружия использовались. Почему? Потому что они смогут получить соответствующий опыт использования непосредственно в войне оружия. Поэтому главное, что коммуникация на совсем другом уровне", - подчеркнул Подоляк.

Визит Умерова в Сеул

По данным Yonhap, делегация Украины, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, 27 ноября прибыла в Южную Корею. Ожидается, что Умеров встретится с президентом и министром обороны Южной Кореи.

Как передаются СМИ, министр обороны Украины поделится разведданными о размещении войск КНДР в России и обсудит военную поддержку со стороны Южной Кореи.

Ранее Южная Корея резко раскритиковала КНДР за отправку своих войск на войну против Украины. Как известно, северокорейские солдаты находятся в Курской области и уже участвовали в боях против ВСУ.

Президент Южной Кореи заявил, что его страна рассмотрит вопрос о возможной передаче оружия Украине на фоне отправки войск КНДР на фронт.

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КНДР Южная Корея Северная Корея Рустем Умеров Михаил Подоляк
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