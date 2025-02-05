Коммунальщикам хотят разрешить получать броню от мобилизации: что известно

Решение СНБО предусматривает установление особенностей определения критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для субъектов хозяйствования.

Речь о производителях электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные (генерирующие) мощности, которые были разрушены или повреждены в результате агрессии РФ.

В частности, к таким субъектам не будут применять критерии отсутствия задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Также решение СНБО вводит возможности бронирования от мобилизации военнообязанных работников субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами.

Речь идет о бронировании в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких компаний.