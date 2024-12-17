Кому из уклонистов грозит блокировка счетов и как этого избежать: советы юриста

В некоторых случаях за уклонение от мобилизации в Украине гражданам грозит наказание в виде блокировки банковских счетов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики банкротства и реструктуризации Илья Колесник.
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По словам эксперта, блокировка банковских счетов грозит людям, которые официально объявлены уклонистами. Это касается:
"К ним могут принадлежать те, кто покинул страну без оформления отсрочки или бронирования законным путем", - отметил юрист.
Также заблокировать счета могут тем гражданам, которые из-за уклонения от мобилизации находятся в розыске.
"Если правоохранительные органы или ТЦК и СП объявили человека в розыск", - уточнил Колесник.
Кроме того, заблокировать счета могут украинцам с подтвержденными фальшивыми справками.
"Это касается тех, кто пытался избежать мобилизации через поддельные медицинские справки, документы о непригодности к службе и т.д.", - объяснил эксперт.
Колесник рассказал, что сейчас начали появляться "лишь единичные случаи наложения штрафов и блокировки счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации".
Среди основных причин такой ситуации юрист назвал:
"Кроме этого, часто суды становятся на сторону военнообязанных, из-за нарушения работниками ТЦК порядка заполнения и вручения повесток, что тоже дает возможность не допустить блокировки счетов", - рассказал эксперт.
Если счет военнообязанного человека был заблокирован, юрист советует:
"Если у вас счет со специальным режимом (социальный, пенсионный), наложение ареста на такие счета запрещено законом. Для снятия ареста необходимо обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста", - отметил Колесник.
В заключение он советует оплатить штраф.
"Если уже случилось так, что штраф был наложен, то стоит его оплатить, для полного снятия ограничений с вашего счета", - отметил эксперт.
Для того чтобы избежать проблем и вероятного блокирования банковских счетов, юрист советует:
Напомним, ранее мы рассказывали об основных обязанностях украинцев по защите государства и возможных наказаниях за неявку в ТЦК и СП.
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