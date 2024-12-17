Кому з ухилянтів загрожує блокування рахунків і як цього уникнути: поради юриста

У деяких випадках за ухилення від мобілізації в Україні громадянам загрожує покарання у вигляді блокування банківських рахунків.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики банкрутства та реструктуризації Ілля Колесник.
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За словами експерта, блокування банківських рахунків загрожує особам, які офіційно оголошені ухилянтами. Це стосується:
"До них можуть входити ті, хто покинув країну без оформлення відстрочки або бронювання законним шляхом", - зауважив юрист.
Також заблокувати рахунки можуть тим громадянам, які через ухилення від мобілізації перебувають у розшуку.
"Якщо правоохоронні органи або ТЦК та СП оголосили особу у розшук", - уточнив Колесник.
Крім того, заблокувати рахунки можуть українцям із підтвердженими фальшивими довідками.
"Це стосується тих, хто намагався уникнути мобілізації через підроблені медичні довідки, документи про непридатність до служби тощо", - пояснив експерт.
Колесник розповів, що нині почали з'являтись "лише поодинокі випадки накладення штрафів та блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації".
Серед основних причин такої ситуації юрист назвав:
"Окрім цього, часто суди стають на сторону військовозобов'язаних, через порушення працівниками ТЦК порядку заповнення та вручення повісток, що теж дає можливість не допустити блокування рахунків", - розповів експерт.
Якщо рахунок військовозобов'язаної особи було заблоковано, юрист радить:
"Якщо ви маєте рахунок зі спеціальним режимом (соціальний, пенсійний), накладення арешту на такі рахунки заборонено законом. Для зняття арешту необхідно звернутись до виконавця із заявою про зняття арешту", - наголосив Колесник.
Насамкінець він радить сплатити штраф.
"Якщо вже сталось так, що штраф був накладений, то варто його сплатити, для повного зняття обмежень з вашого рахунку", - зауважив експерт.
Для того, щоб уникнути проблем і ймовірного блокування банківських рахунків, юрист радить:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні обов'язки українців щодо захисту держави та ймовірні покарання за неявку до ТЦК та СП.
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