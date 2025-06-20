Кому категорически нельзя пить комбучу: узнайте, есть ли вы в списке

Полезна ли комбуча

Комбуча (чайный гриб) - это ферментированный напиток на основе чая, сахара и симбиоза бактерий и дрожжей. Она может быть полезной, но не для всех.

Польза от комбучи такова:

пробиотики - благодаря процессу ферментации комбуча содержит живые бактерии, которые могут поддерживать здоровье кишечника

- благодаря процессу ферментации комбуча содержит живые бактерии, которые могут поддерживать здоровье кишечника антиоксиданты - особенно если напиток изготовлен из зеленого или черного чая - помогают бороться с вредными свободными радикалами

- особенно если напиток изготовлен из зеленого или черного чая - помогают бороться с вредными свободными радикалами детокс-эффект - комбуча может иметь легкий мочегонный и желчегонный эффект, стимулируя очищение организма

- комбуча может иметь легкий мочегонный и желчегонный эффект, стимулируя очищение организма поддержка иммунитета - здоровый кишечник - основа сильного иммунитета

"Комбучу делают из того самого чайного гриба, но где он растет? В банке, а не в лесу, как я себе думал", - добавил эксперт.

Комбуча (фото: Freepik)

Как приготовить

Готовят его из чая и сахара. Необходимо взять 500 мл воды и добавить 4-5 ложек чая. Когда настоится и остынет, то добавляем еще 5-7 ложек сахара, перемешиваем и процеживаем, а дальше в банку и в теплое место на 2 месяца.

"Как мы видим ингредиенты простые, чай - это хорошо, а сахар нет. Но в процессе роста гриба, этот сахар полностью перерабатывается дрожжами и полезными бактериями", - отметил нутрициолог.

Комбуча - это ферментированный напиток, то есть в своем составе он содержит полезные молочнокислые бактерии. Это те бактерии, которые добавляются в кисломолочные продукты (пробиотики). Именно они в кишечнике образуют полезную микрофлору.

К тому же 60% иммунитета зависит от микрофлоры кишечника.

Кроме полезных бактерий, комбуча содержит аминокислоты, антиоксиданты и полифенолы.

Кому противопоказано пить комбучу

Если у вас грибковая инфекция или избыточный грибковый рост - кандидоз, акне, молочница, вздутие, газообразование или сыпь, то лучше избегать такого напитка.

Все потому, что комбуча содержит полезные бактерии, которые могут только ухудшить состояние.

"После того, когда вы снизите избыточный грибковый рост, тогда уже можно заселять свою микрофлору полезными бактериями, используя комбучу", - добавил Попко.

Людям с язвой или раздражением слизистой желудка также лучше избегать комбучи.