На каком этапе Соглашение с США о полезных ископаемых: ответ Зеленского

Украина и США должны подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым. Следующим этапом станет разработка подробного соглашения, которое подадут на ратификацию в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.