На якому етапі Угода зі США про корисні копалини: відповідь Зеленського

Україна та США мають підписати рамкову угоду щодо корисних копалин. Наступним етапом стане розробка детальної угоди, яку подадуть на ратифікацію в парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Є рамкова угода, а потім вже глибшу угоду, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію. Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась. Перше - рамкова угода, підписання, далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент", - пояснив Зеленський.

За його словами, наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на ратифікацію в український парламент.

Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин, після якої країни готуватимуть "глибшу".

Угода між Україною та США

Нагадаємо, що Україна та США вже деякий час ведуть роботу над угодою щодо корисних копалин. У рамках цієї угоди США отримає доступ та можливість видобутку рідкісноземельних матеріалів на території України.

Україна хоче, щоб угода містила гарантії безпеки. Однак державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що США не будуть розглядати угоду про надра як гарантію безпеки для України.

Детальніше про те що таке рідкісноземельні матеріали і як з'явилася ідея про угоду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії пройшла зустріч делегацій України та США. Переговори відбулися в Джидді та тривали вісім годин.

За даними джерел РБК-Україна, Україна пропонувала підписати угоду про корисні копалини під час зустрічі з США в Джидді. Однак американська сторона вирішила взяти паузу.

Більше про переговори в Саудівській Аравії та про що домовилися Україна та США - у нашому матеріалі.

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