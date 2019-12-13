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Компромісний проект 2543 щодо "зеленого" тарифу треба ухвалити до кінця року, - депутат

Новини » Енергетика     13.12.2019 - 14:11
Компромісний проект 2543 щодо "зеленого" тарифу треба ухвалити до кінця року, - депутат
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У Раді закликали прийняти законопроект №2543 до кінця року

Законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) необхідно прийняти до кінця року, щоб зберегти довіру інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні. Про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

"Перш за все, ми маємо прийняти законопроект №2543 до кінця року. Інакше, інвестиції підуть, а тягар лише збільшуватиметься. Закликаю об’єднатися усю команду президента, депутатів Слуги народу, Кабмін, навколо нашого законопроекту", - написала Буймістер.

Вона висловила вдячність Мінекоенерго, яке підтримало депутатський законопроект, хоча й вважає недостатнім скорочення тарифу. Нардеп наголосила на необхідності ухвалення компромісного рішення, на яке погодяться інвестори.

"Сьогодні Мінекоенерго вийшло з заявою щодо мого законопроекту про скорочення зеленого тарифу #2543. В Міністерстві згодні з нашим підходом як законодавців та розуміють, що важливо знаходити компроміс із позицією інвесторів. Однак міністерство вважає недостатніми цифри скорочення тарифу. Я вдячна міністерству за конструктивну позицію. За визнання того, що суттєва частина інвесторів, а це переважно інвестори з міжнародним капіталом, не погодились на пропозиції Міненерго", - написала Буймістер.

Депутат зазначила, що ухвалення одноосібного рішення владою щодо ретроспективного зниження "зеленого" тарифу, викличе негативну реакцію з боку бізнесу, що розвиває альтернативну енергетику. І закликала міністерство до підтримки варіанту, запропонованого депутатами, який дозволить зменшити тягар на бюджет та зберегти довіру інвесторів.

"Що означає не зважати на позицію інвесторів? Це робити крок щодо ретроспективного перегляду умов їх роботи в України. Як наслідок ми отримаємо міжнародні арбітражі, а інвестори посилатимуться на невизнання міністерством їхньої незгоди під час публічного обговорення ініціатив міністерства. Тим не менше, ми знаходимось з міністерством в одному човні і рухаємось до однієї мети – зберегти інвестиції в Україну, і зменшити фінансовий тягар на бюджет", - зазначила депутат.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній раді був зареєстрований проект проект 2543, який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

На думку президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, влада має знайти компромісне рішення проблеми "зеленого" тарифу, щоб втримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні. Вона вважає запропонований депутатами комітету з питань економічної політики законопроект №2543 компромісним, та зазначає, що його ухвалення стане позитивним сигналом для інвесторів.

Проект №2543 дозволить залучити 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА Держава має знайти компроміс щодо "зеленого" тарифу, - еколог
Новини України зеленый тарифвозобновляемые источники энергииенергетика
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